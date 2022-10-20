صحف الكويت.. بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة بـ "الرمال السوداء"

بايدن يدعو شركات النفط الأمريكية إلى زيادة الإنتاج لكبح أسعار المحروقات

بعقوبات جديدة.. أمريكا تستهدف شبكة مشتريات عسكرية روسية

مسؤولة أوكرانية: هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء رئيسية غرب البلاد

بايدن: بوتين يعاني "وضعا صعبا للغاية" في أوكرانيا

إيران تعتقل 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات

وزيرة داخلية بريطانيا تستقيل وتثير مخاوف بشأن التزام تراس بوعودها

واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها في صنعاء

السعودية تحبط تهريب 4 ملايين قرص مخدر

عقوبات كندية جديدة على إيران.. تشمل قائداً بالحرس الثوري



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا قطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.

ووجّه الرئيس السيسي خلال افتتاحه أمس مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ الجهات المعنية بإتاحة كل البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الراي" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا الحوثيين للإفراج عن الموظفين اليمنيين الذين اعتقلتهم الميليشيا عند الهجوم على السفارة في صنعاء، حيث قال إن "12 موظفاً في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين لدى الحوثيين، معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز في وقت سابق هذا العام".

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن السلطات الإيرانية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاضطرابات التي هزت البلاد في الأسابيع الماضية، مضيفة أن "التحقيقات تظهر أن مواطنين من 14 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتُقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".

وقالت "الراي" إن وزارة الخارجية الكندية أعلنت فرض حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل نائب وزير الداخلية وقائداً بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، مضيفة أن "العقوبات الإضافية تأتي بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميين".

وأفادت "الأنباء" بأن الأمن السعودي، أحبط محاولة تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص امفيتامين داخل شحنة فلفل، وأعلن القبض على 5 متورطين.

قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الشركات الأمريكية، إلى زيادة إنتاجها النفطي المحلي، مؤكدا في الآن نفسه أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على احتياطياتها الاستراتيجية في محاولة لضمان استقرار الأسعار في محطات الوقود في البلاد، فيما أعلن سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

وأفادت "القبس" بأن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، مستهدفة شبكة اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أمريكية وتوريدها لمستخدمين روس. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على المواطن الروسي "يوري يوريفيتش أوريخوف"، الذي اتهمته بأنه وكيل مشتريات، واثنتين من شركاته.

وقالت "الجريدة" إن حاكمة إقليم إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا أعلنت أن ضربة صاروخية روسية أصابت محطة كهرباء رئيسية في مدينة بورشتين، الأربعاء، في أحدث هجمة على مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في وضع صعب للغاية" في أوكرانيا، وقد نفدت خياراته بخلاف محاولة "البطش" بالمدنيين من أجل دفعهم للاستسلام.

وقالت "الوطن" إن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، أعلنت استقالتها من حكومة ليز ترَاس، قائلة: "لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل"، مثيرة مخاوف بشأن إمكانية تحقيق حكومة ترَس لالتزماتها أمام الناخبين. فيما عيّنت رئيسة الوزراء، جرانت شابس خلفًا لها.