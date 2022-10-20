عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الكويت.. بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

صدى البلد

السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة بـ "الرمال السوداء"
بايدن يدعو شركات النفط الأمريكية إلى زيادة الإنتاج لكبح أسعار المحروقات
بعقوبات جديدة.. أمريكا تستهدف شبكة مشتريات عسكرية روسية
مسؤولة أوكرانية: هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء رئيسية غرب البلاد
بايدن: بوتين يعاني "وضعا صعبا للغاية" في أوكرانيا
إيران تعتقل 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات
وزيرة داخلية بريطانيا تستقيل وتثير مخاوف بشأن التزام تراس بوعودها
واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها في صنعاء
السعودية تحبط تهريب 4 ملايين قرص مخدر
عقوبات كندية جديدة على إيران.. تشمل قائداً بالحرس الثوري


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا قطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.

ووجّه الرئيس السيسي خلال افتتاحه أمس مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ الجهات المعنية بإتاحة كل البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الراي" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا الحوثيين للإفراج عن الموظفين اليمنيين الذين اعتقلتهم الميليشيا عند الهجوم على السفارة في صنعاء، حيث قال إن "12 موظفاً في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين لدى الحوثيين، معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز في وقت سابق هذا العام".

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن  السلطات الإيرانية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاضطرابات التي هزت البلاد في الأسابيع الماضية، مضيفة أن "التحقيقات تظهر أن مواطنين من 14 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتُقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".

وقالت "الراي" إن وزارة الخارجية الكندية أعلنت فرض حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل نائب وزير الداخلية وقائداً بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، مضيفة أن "العقوبات الإضافية تأتي بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميين".

وأفادت "الأنباء" بأن الأمن السعودي، أحبط محاولة تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص امفيتامين داخل شحنة فلفل، وأعلن القبض على 5 متورطين.

قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الشركات الأمريكية، إلى زيادة إنتاجها النفطي المحلي، مؤكدا في الآن نفسه أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على احتياطياتها الاستراتيجية في محاولة لضمان استقرار الأسعار في محطات الوقود في البلاد، فيما أعلن سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

وأفادت "القبس" بأن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، مستهدفة شبكة اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أمريكية وتوريدها لمستخدمين روس. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على المواطن الروسي "يوري يوريفيتش أوريخوف"، الذي اتهمته بأنه وكيل مشتريات، واثنتين من شركاته.

وقالت "الجريدة" إن حاكمة إقليم إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا أعلنت أن ضربة صاروخية روسية أصابت محطة كهرباء رئيسية في مدينة بورشتين، الأربعاء، في أحدث هجمة على مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في وضع صعب للغاية" في أوكرانيا، وقد نفدت خياراته بخلاف محاولة "البطش" بالمدنيين من أجل دفعهم للاستسلام.

وقالت "الوطن" إن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، أعلنت استقالتها من حكومة ليز ترَاس، قائلة: "لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل"، مثيرة مخاوف بشأن إمكانية تحقيق حكومة ترَس لالتزماتها أمام الناخبين. فيما عيّنت رئيسة الوزراء، جرانت شابس خلفًا لها.

مصر أمريكا واشنطن النفط كورونا روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

ترشيحاتنا

عكس التوقعات.. ارتفاع كبير في سعر الدولار عالميًا

تعرف على أقل سعر للذهب فى مصر اليوم الخميس

أمطار رعدية.. مفاجأة أول يوم دراسي الأسبوع المقبل

أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 20-10-2022

لو هتبني.. اعرف أخر تحديث لأسعار الحديد والأسمنت

حكم تأجيل الحمل فى بداية الزواج.. الإفتاء: جائز شرعًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تثير الجدل| شاهد

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

سعاد زكي..كيف انقلبت حياتها من نجمة لامعة في مصر إلى عاملة نظافة؟

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

فيديو

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ