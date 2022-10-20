توقف عن تناوله فورا.. نوع من الدقيق يسبب السرطان

قد نعتمد على العديد من الأطعمة التي لا ندرك كم منها ضار بالفعل بأجسامنا. فمن الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لحياتك ونظامك الغذائي، وقد يبدو أن الدقيق من المكونات المهمة في الأطعمة وقد نجده في كل شيء، وذلك لأنه يميل إلى تحسين مذاق الأشياء.

ومع ذلك ، فإن تناول المنتجات التي تحتوي على الدقيق الابيض هذا المكون يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

لذلك يمكن الاعتماد على الدقيق الأسمر أو انواع أخرى من الدقيق غير الدقيق الابيض حيث يحتوي على كربوهيدرات عالية .

ومن المعروف ان الأورام مهووسة بالكربوهيدرات البسيطة ، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض على نموها لتصبح خلايا سرطانية.

ولذلك يجب أن تقلل من تناول المعجنات والتي تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الابيض والتي يمكن أن تكون سببا في إصابتك بالسرطان.