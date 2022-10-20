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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن عن نظام امتحانات العام الدراسى الجديد 2022-2023

طلاب
طلاب

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شكل نظام امتحانات العام الدراسى الجديد 2022-2023 .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  هناك مقترح بأن تكون جميع الإمتحانات هذا الفصل الدراسي بنظام مزدوج بحيث تكون عبارة عن قسمين، القسم الاول أسئلة بنظام البابل شيت والقسم الثاني أسئلة بالنظام التقليدي بحيث يشمل سؤال تحت مسمي "حل المشكلات" عبارة عن بعض "القضايا" يجيب عليها الطالب وتدخل ضمن الدرجات الخاصة بالمقرر الدراسي.

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على الجانب الاخر ، تمت مواصلة عمليات رفع كفاءة  البنية التحتية بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، ودون توقف الخدمات الطبية بالمستشفى، و أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إحلال وتجديد محطة الكهرباء الخاصة بالمستشفى بالكامل.

وكان قد وجه رئيس جامعة القاهرة، بوضع خطة التطوير دون المساس بالخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى من الأطفال وفي أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا يتم إزعاج المرضى وأسرهم؛ واستكمال تنفيذ خطة التطوير في أسرع وقت لتقديم خدمات المستشفى بكفاءة أعلى مما سبق.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن رئيس الجامعة أشرف على وضع الخطة حتى لا تتوقف خدمات المستشفى ولو ليوم واحد، ووجه بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والتأكد من توريد جميع المعدات وتشغيل مصدر التيار الكهربائي المتوسط للمحطة الجديدة للوصول إلى المرحلة النهائية لإحلال لوحة الجهد المنخفض القديمة وإدخال اللوحة الجديدة قبل البدء في تنفيذ المرحلة النهائية ، مع تنسيق توفير جميع الخدمات الأساسية اللازمة للمرضى من الصيدلية والمعامل والأشعة والمغسلة ومكافحة العدوى وغيرها.

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