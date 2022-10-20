عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة التغيرات المناخية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


 

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة للعام الدراسي 2023-2022. 
 

txt

التعليم العالي: تدريب طلاب جامعة 6 أكتوبر داخل المصانع وإتاحة إمكانية توظيفهم

txt

خطة البرلمان تناقش الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي

ويقام النشاط تحت عنوان التغيرات المناخية واثارها الاجتماعية والاقتصادية وكيفية مواجهتها ، وتأتي الجوائز في المركز الأول 600 الاف جنيه ، والثاني 500 جنيه والثالث 400 جنيه والرابع 300 جنيه ، والخامس 200 جنيه، بينما اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2022 .

وزارة التعليم العالى جامعة القاهرة التعليم العالي رئيس جامعة القاهرة الحساب الختامي جامعة 6 اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يبعد أهالي «أبو داود» عن الحياة منذ 60 يوما|صور

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

الخشت: انتهاء إحلال وتجديد محطة كهرباء مستشفى أبو الريش الياباني

حقوق القاهرة تعلن عن فعاليات المحاكمات التدريبية

رئيس جامعة القاهرة يعتمد النتيجة النهائية لمسابقة "تراث بلادنا.. في عيون ولادنا"

جامعة القاهرة تستعد لحفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة

للتأهيل لسوق العمل.. استحداث برامج وتعديل لوائح دراسية بكليات جامعة القاهرة

الخشت يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية بالبرامج الدراسية

رئيس جامعة القاهرة يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة

«حياة كريمة» في ضيافة جامعة القاهرة لتوعية الشباب بالمبادرة كأكبر مشروع تنموي بمصر|صور

ترشيحاتنا

الرنجايه بـ457 جنيهًا وطبق الكشري بـ100.. فتاة تروّج لأسعار غير منطقية بفيديوهات غريبة

بدولة عربية.. وثائق سرية تكشف فساد وسوء إدارة مديرة الصحة العالمية

هجوم كاسح.. التلفزيون الحكومي الروسي يمهد لخسارة مدوية في أوكرانيا

بنمو 29.2%|31 مليون دولار صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير خلال 2022.. بالأرقام

يوم القيامة.. لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

الأب الروحي للثقافة|فاروق حسني يدعم القاهرة السينمائي بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب| شاهد

بطن مسطح وجسم منحوت.. مشروبات خارقة لحرق الدهون

فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ