جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة التغيرات المناخية





أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة للعام الدراسي 2023-2022.



ويقام النشاط تحت عنوان التغيرات المناخية واثارها الاجتماعية والاقتصادية وكيفية مواجهتها ، وتأتي الجوائز في المركز الأول 600 الاف جنيه ، والثاني 500 جنيه والثالث 400 جنيه والرابع 300 جنيه ، والخامس 200 جنيه، بينما اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2022 .