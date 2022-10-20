نجم يد الأهلي: الفوز على بنفيكا يمنحنا دوافع وهدفنا الوصول لنهائي كأس العالم

عبر أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقامة في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28.

وقال عادل إن الفوز على بنفيكا يمنح «رجال يد الأهلي» دوافع كبيرة في البطولة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على تقديم كل ما لديهم من أجل الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا أمام بنفيكا وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق قد فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.