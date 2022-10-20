بعد تصدر كام ملاحظة التريند.. مدير أعمال محمد أسامة: الكليب رؤية مخرج

عقب تصدر كليب "كام ملاحظة" للطفل الموهوب محمد أسامة تريند تويتر منذ إطلاقه في اليوم الأول وانتشار مقاطع واجزاء منه علي مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع قام بعض المتابعين بمشاركة بعض المشاهد الأولى من العمل ووصفها بأنها تحرش لفظي من طفل بمدرسته دون ان يتابعوا نهايته التي تكشف قصة وحدوتة الكليب التي وتوضح إعجاب برئ من طفل في مرحلة الابتدائية بإبنة مدرسته.



كان هذا اول رد من تامر عبد المنعم مدير أعمال الطفل الموهوب محمد أسامة ومننتج كليب أغنية "كام ملاحظة" الذي وضع كلماتها الشاعر تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم ووصف بمن يشير إلى ترويج الكليب للتحرش اللفظي بانه مخطئ.



وتابع عبد المنعم قائلا معظم الأعمال الفنية المصرية القديمة والحديثة تناولت قصص ومشاهد عن حب الطفولة البريئ والكليب تم تصويره داخل مدرسة ووسط آجواء دراسية دون الخروج عن أساليب الهزار والمقالب المعتادة كال fun day بين الأطفال ومدرستهم التي تظهر في الكليب بشخصية جادة معاكس لحس الدعابة لدى الأطفال صغيري السن من مرحلة الحضانة والابتدائية.



وأضاف تامر عبد المنعم انه قام بعرض خاص للكليب قبل إطلاقه بشهر بحضور عدد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية واشادوا بفكرته التي تعد امتداد لقصص حب الطفولة في الأعمال الفنية ولكن تطور عصري.



وشارك محمد اسامة مؤخرا في أغنية دويتو بعنوان " وانت ماشي في سينا "مع النجمة شيرين عبد الوهاب والتي قدمت ضمن إحتفالات نصر أكتوبر العظيم.



كما تم تكريم محمد أسامة في مهرجان الميروكس دور منذ ايام في العاصمة اللبنانية بيروت كأفضل مطرب صاعد وسط عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم العربي وقدم لضيوف المهرجان مقطع من أغنية "كام ملاحظة" وحصدت إعجاب الجميع.

"كام ملاحظة" للطفل الموهوب محمد أسامة يشارك فيها صناع أبرز أغاني الهضبة عمرو دياب فهي كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg .

كما سبق أن شارك نفس فريق العمل تامر حسين وعزيز الشافعي ووسام عبد المنعم بأغنية "عايزة اللي يفرفشلها" التي تم تصويرها واطلاقها منذ أيام قليلة.



كما كشف محمد أسامة خلال اللقاءات الصحفية والفضائية عن خوضه لأول تجربة سينمائية مع المتتج أحمد السبكي والتي يشارك فيها بالغناء والتمثيل .. بالإضافة إلى انه يتمني تقديم دويتو مع عدد من نجوم الأغنية منهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وآصالة وبهاء سلطان.

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