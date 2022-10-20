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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للقضاء على الأمية.. تفعيل بروتوكول التعاون بين زراعة الفيوم وهيئة تعليم الكبار

أثناء توقيع الاتفاقية
أثناء توقيع الاتفاقية

عقد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع هيئة تعليم الكبار بالفيوم ومديري الإدارات الزراعية و الارشاد الزراعي والتعاون والإصلاح الزراعي.

يأتى تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح وفي ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إيمانًا بدور المديرية بكل إدارتها  بضرورة المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع.

وذلك بحضور المهندس على مسعد مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي ورجب فاروق إمبابى مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم لانطلاق تفعيل البروتوكول المشترك وآليات التعاون بين الهيئة ومديرية الزراعة .

وشهد اللقاء آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الزراعة بالفيوم والهيئة العامة لتعليم الكبار، والبدء في تنفيذ برنامج محو الأمية لأهالي المحافظة خلال الفترة القادمة.

كما تمت مناقشة خطة التعاون بين المديرية وفرع الهيئة للقضاء على اﻷمية بمحافظة الفيوم ،بفتح فصول لتعليم المرأة بالمدارس الحقليه والاستفادة من مشروع القريه المنتجة والتمكين الاقتصادي للمرأه بالفيوم وتم عرض آليات تطبيق منهجية مشروع قرية بلا أمية للوصول إلى ان تكون المحافظة خالية من اﻷمية، والتأكيد على تضافر كافة الجهود الحكومية، والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية.

"مستقبل وطن" في المحافظات: امتحانات محو الأمية وتجميل الشوارع وزراعة الأشجار

 

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