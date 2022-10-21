هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشورا لها من عبوات مقلدة من لدواء يستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي الحاد والتهاب الشعب الهوائية

وقالت الهيئة في منشورها الذي حمل عنوان “ غش تجاري ” .. يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Vigamox 5mg/ml Eye Drops Solution .. تشغيلة رقم: 22B24AA- 21J20BA

واوضحت الهيئة ، أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات غير الأصلية للمستحضر المذكور -وذلك بناء على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المستحضر كالتالي

منشور الهيئة

دواعي الاستخدام

التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي الحاد

التهاب الشعب الهوائية المزمن

الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع

التهابات الجلد غير المعقدة

التهابات داخل البطن المعقدة