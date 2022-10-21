لاقناعه بحاجة الزمالك لحسام عبدالمجيد ... تفاصيل جلسه فيريرا وميكالي

كشف الإعلامي محمد شبانة، نص رسالة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لمحمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، ورئيس بعثة فريق اليد في بطولة "سوبر جلوب".

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الخطيب بعث برسالة لمحمد سراج رئيس بعثة فريق اليد وأبلغهم بضرورة التمسك بالحلم وتقديم كل ما لديهم في مباراة نصف النهائي من أجل تحقيق الفوز على الفريق الألماني.

وأضاف شبانة، حالة حزن كبيرة جدًا بسبب إصابة الونش، لأن اللاعب يتميز بالثبات في الأداء، ولكن فيريرا عودنا أنه دائمًا يجد الحلول ويتغلب على أي عقبة.

وواصل شبانة، هناك جلسة حدثت بين فيريرا وميكالي، والأخير تفهم أن الزمالك في حاجة إلى حسام عبد المجيد

وقال: سامسون تحدث مع لاعبي الزمالك قبل مباراة سموحة، وأبلغهم بتمنيه لو لعب 5 دقائق فقط في هذه المباراة، وخدمه خروج إبراهيما نداي من القائمة، ليدخل بديلًا ويفي بوعده ويسجل هدف رائع.

للفيديو اضغط هنا