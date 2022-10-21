فرج عامر : ديانج مطلوب في الهلال السعودي بأي سعر

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بوست جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"ديانج مطلوب في الهلال السعودي باي سعر ، الهلال مستعد يدفع من ٨ إلى عشرة ملايين دولار وياخدو ديانج ، الاهلي لن يفرط في ديانج في ظل عدم وجود بديل لة".

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أداء فريق ليفربول امام وست هام يونايتد فى المبارة التى انتهت بهدف دون مقابل للريدز فى الدورى الانجليزى .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ ليڤربول حتي بعد انتصار النهاردة بحس انة اصبح بيمشي علي سطر ويسيب سطر، ونصف الفريق عايز يتغير ، تهالكوا ومش حيصدوا علي اللي جاى ”.