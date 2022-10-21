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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب يد الأهلي: الجماهير كان لها مفعول السحر في فوزنا على بنفيكا

صدى البلد

تحدث محمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أنه سعيد بعبور فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة "سوبر جلوب"، بعد الفوز على بنفيكا، بطل الدوري الأوروبي.

وقال مدرب الاهلي في مداخلة تلفزيونية عبر تطبيق "زوم"،  لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الحمد لله ربنا أكرمنا وجهزنا كويس، ونجحنا في تحقيق الفوز على بطل الدوري الأوروبي، وفريق مصنف عالميًا وقوي جدًا ويمتلك لاعبين ومدرب على أحلى مستوى.

 

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وأضاف إبراهيم، البطولة الماضية خسرناها بتفاصيل صغيرة جدًا، لكن كان لدينا ثقة في أنفسنا وثقة في إمكانياتنا وصححنا الأخطاء، وحالفنا التوفيق اليوم، وجماهير الأهلي كان له مفعول السحر وحققنا الفوز على بنفيكا.

وأتم إبراهيم، نحن أول نادي عربي وإفريقي في كأس العالم للأندية يفوز على فريق أوروبي، وأول مرة يصل فريق إفريقي إلى نصف النهائي على حساب فريق أوروبي.
 

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