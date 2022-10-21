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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجاء خاص من مرتضى منصور لمسؤولي المنتخب الأوليمبي

صدى البلد

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رساله لمسئولي المنتخب الأوليمبي بسبب حسام عبدالمجيد نجم الزمالك .

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق بحاجة لـ حسام عبدالمجيد خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في السوبر المصري.

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واضاف مرتضي منصور أن الفريق بحاجة شديدة للاعب خلال المباراة خاصة عقب إصابة محمود حمدي الونش وتأكد غيابه عن المباراة بالإضافة لإصابة إبراهيم نداي. 

وتابع أن الزمالك من حقه الاستعانة بلاعبه خلال المباراة خاصة في تلك الظروف الصعبة.

أول تعليق من الونش بعد غيابه عن السوبر


علق محمود الونش مدافع الزمالك على غيابه عن مباراة السوبر أمام الأهلي الجمعة الموافق ٢٨ اكتوبر الجاري.

وتأكد غياب الونش بعد إصابته في أوتار العضلة الخلفية عقب الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب بالأمس بعد إصابته في مباراة سموحة.

ونشر الونش ستوري عبر حسابه على انستجرام كتب فيها "الحمدلله على قضاء الله وقدره".

ويعتبر غياب الونش ضربة  كبيرة للزمالك في ظل الخبرات والامكانيات التي يتمتع بها اللاعب.

مرتضى منصور الأهلى الزمالك ادارة نادي الزمالك انستجرام قناة الزمالك

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