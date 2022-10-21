عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة زيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الزمالك وسموحة في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن شركة تذكرتي تطرح التذاكر بالتساوي بين الفريقين خلال المباريات ويتم الأمر وفق سيستم و نظام محكمين. 

وأضاف أن شركة تذكرتي والجهات الأمنية تقوم بدورها علي أكمل وجه خلال المباريات ومن المستحيل أن يتم بيع تذاكر زياده لفريق علي حساب الآخر .

txt

مدرب يد الأهلي: دعم الخطيب نقطة تحول للفريق..والأحمر ضمن الرباعي الأفضل عالميا

واضاف شوبير أن هناك بعض الجماهير تقوم بشراء التذاكر على أساس أنها من جمهور سموحة ولكن مع بداية المباراة يتضح أنه مشجع زملكاوي. 

وتابع أن هذا الأمر من الصعب السيطرة عليه داخل الملعب مما يعطي شكل أن جماهير الزمالك أكثر من جماهير الفريق المنافس. 

وتابع أن شركه تذكرتي تتبع نظام محكم و عادل لكل فرق الدوري المصري الممتاز. 

للفيديو اضغط هنا 

الخطيب الأهلى الدوري المصري الزمالك شوبير سموحة بطولة الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

بكاء ودراسة إعلام .. ابنتا أحمد زاهر تكشفان تفاصيل حياتهما

ترشيحاتنا

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يتقبل اعتذار طاهر محمد طاهر ... تفاصيل

الحق بيع.. الدولار يهبط عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه

شرط للتقديم بالوظائف.. كيفية استخراج فيش جنائي حديث 2022

فاروق جويدة: أصررت على إهداء نشيد الجيش للقوات المسلحة

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ