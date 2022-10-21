مدرب يد الأهلي: دعم الخطيب نقطة تحول للفريق..والأحمر ضمن الرباعي الأفضل عالميا

أكد محمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أن دعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وحضوره للمباراة، كان له مفعول السحر على الفريق أمام بنفيكا، ونقطة تحول للفريق في البطولة.

وقال مدرب الاهلي في مداخلة تلفزيونية عبر تطبيق "زوم"، لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، أحب أشكر إدارة النادي وجماهيره للثقة في شخصي أنا والكابتن أحمد سالم، وأمر يحسب للإدارة ثقتهم فينا، والخطيب دعمنا هو والكابتن حسن مصطفى.

وأضاف إبراهيم، سنقدم كل ما لدينا لعبور للدور النهائي بالفوز على ماجدبورج الألماني وهو فريق بطل أوروبا والمباراة لن تكون سهلة لكن نعد الجماهير أننا سنقدم كل ما لدينا لإسعادهم.



وقال : الحاجز بينا وبين أوروبا انكسر، بنفيكا كان عامل حسابنا بشكل كبير جدًا، والآن نحن ضمن أكبر 4 فرق على مستوى العالم وفي المربع الذهبي للبطولة "سوبر جلوب"، وسنواصل السعي وراء أحلامنا في مباراة نصف النهائي.

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