أمير توفيق يوجه رسالة للاعبي يد الأهلي بعد التأهل لنصف النهائي

وجه أمير توفيق مسئول الصفقات بالنادي الأهلي رسالة إلى لاعبي كرة اليد بالنادي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر أمير توفيق صورة لهما بعد التأهل لنصف نهائي بطولة “سوبر جلوب” وعلق قائلا:" رجالة".

وتحدث محمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أنه سعيد بعبور فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة "سوبر جلوب"، بعد الفوز على بنفيكا، بطل الدوري الأوروبي.

وقال مدرب الاهلي في مداخلة تلفزيونية عبر تطبيق "زوم"، لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الحمد لله ربنا أكرمنا وجهزنا كويس، ونجحنا في تحقيق الفوز على بطل الدوري الأوروبي، وفريق مصنف عالميًا وقوي جدًا ويمتلك لاعبين ومدرب على أحلى مستوى.