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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: الزراعة ستصبح في قلب أولويات اقتصاديات العالم بسبب الأزمات| فيديو

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور أشرف كمال ، أستاذ الاقتصاد الزراعي ، إن   الاقتصاد الزراعي    يمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري ، وخاصة أنه يتشابك مع جميع القطاعات ، ويحقق العمل لنسبة كبيرة من المواطنين ، تقوم عليه معيشة 50 % من المواطنين .

وتابع الدكتور أشرف كمال ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن القطاع الزراعي زادت أهميته مع الأزمات العالمية المتلاحقة ، بداية من أزمة  كورونا  ، وحتى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ،  ومشكلات سلاسل الإمداد .

وأشار " كمال " ، إلى أنه يزعم أنه يتحول تحول في النشاط الاقتصادي نتيجة لتلك الأزمات ، وسيزداد الاهتمام بالزراعة على مستوى العالم كله بشكل كبير ، وسيصبح الاهتمام بالزراعة في قلب اهتمامات دول العالم .

ولفت " كمال " ، إلى أن المشكلة أصبحت لا تكمن في توافر الأموال ، بل المشكلة أصبحت مرتكزة في إمكانية التوريد بسبب الحروب ، وقد توافر العملة الصعبة في البلد ، ولا يمكن استيراد المحاصيل الزراعية .

واسترسل ، أن التركيز على الزراعة يساهم في توفير العملة الصعبة بشكل كبير ، ويؤدي لإحلال محل الواردات، وإنتاج الدولة غذائها بنفسها .

 

 

الاقتصاد الزراعي الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي برنامج هذا الصباح ازمة الحرب الروسية الاوكرانية توك شو

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