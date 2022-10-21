أستاذ اقتصاد: الزراعة ستصبح في قلب أولويات اقتصاديات العالم بسبب الأزمات| فيديو

قال الدكتور أشرف كمال ، أستاذ الاقتصاد الزراعي ، إن الاقتصاد الزراعي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري ، وخاصة أنه يتشابك مع جميع القطاعات ، ويحقق العمل لنسبة كبيرة من المواطنين ، تقوم عليه معيشة 50 % من المواطنين .

وتابع الدكتور أشرف كمال ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن القطاع الزراعي زادت أهميته مع الأزمات العالمية المتلاحقة ، بداية من أزمة كورونا ، وحتى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، ومشكلات سلاسل الإمداد .

وأشار " كمال " ، إلى أنه يزعم أنه يتحول تحول في النشاط الاقتصادي نتيجة لتلك الأزمات ، وسيزداد الاهتمام بالزراعة على مستوى العالم كله بشكل كبير ، وسيصبح الاهتمام بالزراعة في قلب اهتمامات دول العالم .

ولفت " كمال " ، إلى أن المشكلة أصبحت لا تكمن في توافر الأموال ، بل المشكلة أصبحت مرتكزة في إمكانية التوريد بسبب الحروب ، وقد توافر العملة الصعبة في البلد ، ولا يمكن استيراد المحاصيل الزراعية .

واسترسل ، أن التركيز على الزراعة يساهم في توفير العملة الصعبة بشكل كبير ، ويؤدي لإحلال محل الواردات، وإنتاج الدولة غذائها بنفسها .