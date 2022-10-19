35 ألف فرصة عمل.. كيف يساهم التصنيع الزراعي فى الإقتصاد المصري؟

تستعد الحكومة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي ، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، ومن المنتظر أن يكون فرصة لعرض الفرص الاستثمارية، والوقوف على أهم معوقات الاستثمار.

ويعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الهامة التى تساهم في الاقتصاد القومي بشكل كبير، إذ يساهم بنسبة 15% فى اقتصاد البلاد ، ويعمل به 25% من القوى العاملة و60 % من الشعب المصري تتأثر بالقطاع الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة، أن مشروع برايم الذى تدعمه الوزارة يعتمد على التصنيع الزراعي والذي بدوره يعتمد على بناء عقل الفلاح المصري لتقبل فكرة التطوير وزراعة المنتجات الزراعية التى تعود عليه بالنفع، موضحا أن وضع قيمة مضافة على المنتج الزراعي تجعل المزارعين تهتم بزراعة إلى المنتجات الأكثر إفادة والتى تدر ربح أعلي.

تجارب رائدة فى التصنيع الزراعي

وأضاف "القرش" خلال استضافته بموقع "صدى البلد "، أن هناك استجابة كبيرة من المزارعين لتبني هذا المشروع ، حتى خرجوا بتجارب رائدة فى هذا المشروع، معلقا: "مثال على المشروعات البسيطة فى صعيد مصر هى تكوين أطباق فاكهة ب 5 جنيها ، وهذا يعد فكرة من أفكار التصنيع الزراعى والأفكار الخارج عن المألوف".

محصول الرمان

وأشار "معاون وزير الزراعة" ، إلى أن محصول الرمان من الدرجة الأولى والثانية كان يتم تصديره وتداوله فى السوق المحلي ، أما الدرجة الثالثة كان يتم الاهدار فيها، ولكن حاليا يتم إنتاج ٩ منتجات من الرمان ويتم تصديرها مثل كريمات التجميل، ودبس الرمان وغيرها من المنتجات وأصبح المزارعين يتهافتون على زراعة الرمان لإنتاج المنتجات منه حتى أنهم أصبحوا يستخدمون الدرجة الأولي والثانية من الرمان فى التصنيع.

توفير فرص عمل

وكشف الدكتور محمد القرش، عن أن مشروع برايم وفر 35 ألف فرصة عمل، كما أنه تم أتاح تدريب 100 ألف فلاح على استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة المنتجات الزراعية، كما تم تشجيع المزارعين على إنشاء مراكز تجميع الألبان لتحقيق مزيد من التنمية فى المجتمع.

ونوه الدكتور محمد القرش، إلى أن مشروع برايم أيضا عمل على تطوير 187 جمعية زراعية، مشيرا إلى أنه تم تطوير ٣٨٤ جمعية إنتاجية فى محاصيل عديدة مما ينعكس على مزيد من التطورات الاقتصادية بالمجتمع المصري.

وأوضح أن مشروع برايم والمتخصص فى التصنيع الزراعي يوفر فرص عمل للمرأة المعيلة والشباب الخريجين والفلاحين، متابعا: "مثال مشرف على ذلك هناك شركة فى بني سويف أنشأها 2 فلاحين فى بني سويف وأصبحت من أكبر الشركات المصدرة".

كيف يساهم القطاع الزراعي فى الإقتصاد الكلي؟

وقال إن القطاع الزراعي يساهم فى الإقتصاد الكلى لإنها تضع قيمة مضافة على المنتجات الزراعية فمثل هذه المشروعات أدت إلي مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 15% فى الإقتصاد المصري، بعد أن وصل إلي 10% فقط.

وأضاف :"حجم الصادرات الزراعية تصل إلي خمس الصادرات المصرية وذلك نتيجة لجودة المنتجات الزراعية وتدريب الكوادر من الفلاحين لإنتاج منتجات جيدة كما أنه يدر العملات الصعبة للاقتصاد".