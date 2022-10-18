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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شريف الصياد: المؤتمر الاقتصادي فرصة لوضع حلول تدعم الصناعة والتصدير

صدى البلد

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعقد المؤتمر الاقتصادي في 23 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه المصانع الهندسية والتوصل إلي حلول لدعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسي والمساهمة في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

وأشار الصياد في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة أن يتطرق المؤتمر الاقتصادي  إلي عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير منها ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية في مدة أقصاها 40 يوماً.

وأوضح أن المصانع المصدرة تحتاج إلي السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت تراوحت بين 25 إلي 35%.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

واختتم المهندس شريف الصياد، تصريحه قائلا: “إن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة ، والمجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية”.

شريف الصياد التصديري الصناعات الهندسية المؤتمر الاقتصادي اقتصاد مصر

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