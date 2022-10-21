تحرير 324 مخالفة مرورية في الغربية

تمكنت إدارة مرور الغربية اليوم من رصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 324 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تشملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 43ألفا و50 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.