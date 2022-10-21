مصريون عن إنجازات السيسي: شوارعنا شبه أوروبا.. وإحنا في ضهرك| فيديو

عرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” مشاهد من إشادة مواطني البحيرة بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة ربوع مصر.

وقال مواطن مصري: "تحية كبيرة للريس، إحنا في ضهرك وبنحبك ، حاجات كتيرة اتعملت في بلدنا متعملتش من سنين طويلة، كنت في الساحل الشمالي وأقسم بالله شفت كباري أكنها أوروبا .. و الأمن والأمان اللي إحنا فيه لا يساويه شيء".

رسالة من مواطن مصري للرئيس السيسي

ومن ناحيته أشاد مواطن مصري آخر بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها مفيدة، وتعود بالنفع على المواطنين، وبالأخص مبادرة التمويل العقاري والتي تساعد المواطنين في امتلاك وحدات سكنية.

وأضاف آخر، "حاسين إن البلد بتلبس توب جديد وشكلها بيتغير للأحسن، بنمشي في طرق شبه أوروبا ، وإحنا معاك وفي ضهرك".