قطع الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في الغربية غدا

يجرى قطاع كهرباء غرب الغربية، أعمال قطع الكهرباء عن مناطق وقرى بمركز ومدينة قطور، غدا السبت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال.

وأشار المهندس أيمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أنه سيتم فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية عن مدينة قطور بالكامل بجانب بعض قرى مركز قطور وهى، دماط، وتلبنت قيصر، وبوريك، وعطف أبوجندى، ومنشية الجنيدى، وكفرالعراقى، وشبرابلوله، وسعدون، وشبرانباص.

وأضاف، وقرى كفربلضم، وسملا، وكوم على، وإبشواى الملق، وبلتاج، ومحلة مسير، والعمه الريانيه، أميوط، والخباطة، وصرد، والعتوة، والشين، والعزب التابعة لتلك القرى.