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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعده بيومين .. وفاة والد عريس الغربية حزنا على رحيل ابنه عقب قتله

العريس الضحية وزوجته
العريس الضحية وزوجته

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم وفاة والد الشاب "إبراهيم" والذي لفظ أنفاسه الأخيرة خلال 48 ساعة عقب تعرضه للاعتداء على يد  طليق زوجته ضربا بشاكوش على رأسه والمعروف إعلاميا بـ " عريس الغربية"، حزنا على وفاته، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب.

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وكشف محمد  شقيق "عريس الغربية" أن  والده عقب علمه بوفاة شقيقه إبراهيم أصيب بالصدمة ودخل فى نوبه من البكاء والٱلم الشديدين  بحالة إعياء شديدة حزنا عليه، كونه كان المقرب لقلبه وكان ينتظر زفافه ولكنه ودعه لدفنه بمقابر الأسرة. 

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث اعتداء طليق زوجه العريس المذكور بواسطة "شاكوش" ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

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