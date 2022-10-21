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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

مدير الأكاديمية العسكرية: اللياقة البدنية أساس إعداد الطلاب

اللواء أشرف سالم
اللواء أشرف سالم

كشف اللواء أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية شروط وإجراءات الكشف الطبي لكليات ومعاهد القوات المسلحة.

وقال سالم خلال استضافته ببرنامج مصر تستطيع عبر فضائية dmc، إن اللياقة البدنية عنصر أساسى لإعداد الطلاب والجنود، لافتا إلى أن القيادات بالأكاديمية العسكرية ينفذون مع الطلبة الأنشطة الرياضية المختلفة بشكل يومى ومنتظم بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية بأهمية اللياقة البدنية وممارسة الرياضة فى حياة أى فرد، والذي يعطيهم بدوره المثل والقدوة فى تعظيم هذا الأمر فى بناء الأجيال.

وأضاف أن الكلية والأكاديميات العسكرية تفتح أبوابها لكل من يستحق أن يتقدم وينتمى إلي القوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا الانتماء نتيجة لجهد مبذول خلال تنفيذ القياسات المختلفة.

اختبارات الكليات العسكرية القوات المسلحة الكشف الطبي ممارسة الرياضة طلبة القيادة السياسية اللياقة البدنية

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