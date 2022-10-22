مؤسسة صناع الخير: حياة كريمة ساهمت فى تخفيف الأعباء على المواطنين

قال مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إننا كنا نعاني من جهود منظمات المجتمع المدني من قبل وأنها من الممكن أن تكون فى بعض الأوقات مشتتة، مشيرا إلى أن مصر فى الجزء التنموي والإنساني والخيري سباقة فى بعض الأفكار.

وأضاف "زمزم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه دائما عندما تشتد الأزمات والصعاب فى مصر جميع الأشخاص تلتف حول بعضها، موضحا أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني تظهر فى وقت الأزمات.

وتابع أنه عندما وجه بتدشين هذا التحالف فى الماضي كان الهدف الرئيسي هي توحيد قواعد بيانات المجتمع المدني كله والعمل على إستراتيجية واضحة لفترة زمنية محددة ويضمن الإستدامة فى الخدمات المقدمة، والدولة تقدم هذه الخدمات فى إطار تكافل وكرامة والكثير من تلك المشروعات.

وأشار إلى أن حياة كريمة ساهمت فى تخفيف الأعباء على المواطنين بدعم رئاسي غير مسبوق.