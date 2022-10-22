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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة شتوية .. نور عمرو دياب تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

نور عمرو دياب
نور عمرو دياب

حرصت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب علي مشاركة جمهورها صوراً جديدة لها في أحدث إطلالتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت نور عمرو دياب انظار جمهورها بإطلالة شتوية جذابة ، مرتدية بلوفر باللون الأسود و جيبة قصيرة ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

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نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور عمرو دياب لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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