صحف الكويت .. إسرائيل تقصف سوريا مجددًا.. لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تستدعي ترامب رسميا.. الأوروبيون يطالبون بتحقيق أممي بشأن المسيرات الإيرانية

الحكومة المصرية: المؤتمر الاقتصادي يستهدف اقتراح سياسات تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد

سوريا تعلن اعتراض صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق

بلينكن: أمريكا تفضل الدبلوماسية مع إيران لكن لا اتفاق نوويا حاليا

البيت الأبيض يجري محادثات مع ماسك لتقديم خدمة ستارلينك في إيران

السجن 4 أشهر بحق ستيف بانون مستشار ترامب السابق

ليبيا.. صالح والمشري يتوصلان لاتفاق على بعض المناصب السيادية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى أنه بعد غد، سوف تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية يستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وأوضحت أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت وأسقطت صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق مساء الجمعة، دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وقالت "الراي" إن رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والدولة خالد المشري من المملكة المغربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق بينهما على تسمية منصبين من المناصب السيادية.

وأضاف صالح والمشري، في مؤتمر صحفي في أعقاب جولة طويلة من المفاوضات تمت أول أمس الخميس، أنهما اتفقا أيضًا على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب وتشكيل حكومة موحدة قبل يناير/كانون الثاني المقبل.

دوليًا، قالت "الراي" إن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا طالبت في رسالة إلى الأمم المتحدة بإجراء تحقيق "محايد" بشأن طائرات إيرانية مسيرة يقول الغرب إن روسيا تسلمتها في إطار حربها ضد أوكرانيا.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قوله ن الولايات المتحدة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا "لكنها لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكا للاتفاق النووي المبرم عام 2015؛ لأن طهران تُقحم قضايا دخيلة على المفاوضات".

وأشارت "القبس" إلى أن البيت الأبيض يجري محادثات مع الملياردير إيلون ماسك حول إقامة خدمة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية من (ستارلينك) التي تقدمها شركة سبيس إكس في إيران.

وقالت "الأنباء" إن لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول استدعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ للمثول أمامها "بحدود 14 نوفمبر".

وأشارت "الوطن" إلى أن محكمة أمريكية قضت بعقوبة السجن 4 أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.