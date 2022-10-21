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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تبحث مع إيلون ماسك توفير الإنترنت لدعم المتظاهرين في إيران

إدارة بايدن تبحث
إدارة بايدن تبحث مع إيلون ماسك دعم إيران بـ إنترنت ستارلينك

أجرى البيت الأبيض، محادثات مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حول إمكانية توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لدعم المتظاهرين في إيران.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة CNN الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ناقشة مع إيلون ماسك، إمكانية  إنشاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابعة لشركته "سبيس إكس" لتوفيرها للمحتجين الإيرانيين.

وأضاف مصدر كبير بالإدارة الأمريكية "نفعل كل ما في وسعنا لدعم تطلعات الشعب الإيراني"، وتابع "في الوقت ذاته.. إنها حركة إيرانية تقودها فتيات صغيرات وتنتشر في جوانب أخرى من المجتمع.. ولا نريد بأي شكل من الأشكال حجب حركتهم".

وتأتي المحادثات بين ماسك والبيت الأبيض، في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن عن طرق لدعم الاحتجاجات في إيران، التي انطلقت قبل أكثر من شهر، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، على يد "شرطة الأخلاق" في طهران".

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فيما تعتقد الإدارة الأمريكية أن خدمة "ستارلينك" المدمجة سهلة الاستخدام، قد تكون حلا لمواجهة جهود النظام الإيراني، لتقييد وصول النشطاء إلى الإنترنت وقطع اتصالاتهم.

وإذا تم الاتفاق، ستصبح إيران المسرح الرئيسي الثاني، بعد أوكرانيا، حيث لجأت واشنطن لخدمة "ستارلينك" للمساعدة في توفير خدمات الإنترنت والاتصالات للجيش الأوكراني، لدعمه في صد الهجوم الروسي.

وأثار تمويل الخدمة في أوكرانيا خلافات بين إيلون ماسك ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فيما كشفت وكالة "بلومبيرج" عن أن إدارة بايدن تبحث  إخضاع مشروعات ماسك لمراجعات أمن قومي.

وذكرت الوكالة أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

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