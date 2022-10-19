عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة ستارلينك.. “فوكس نيوز” تكشف عن انتقام أمريكا من إيلون ماسك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال  مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تاكر كارلسون، إن أمريكا أرادت تدمير رجل الأعمال إيلون ماسك بعد تصريحه بشأن إنهاء الخدمة المجانية لنظام ستارلينك في أوكرانيا.

وقال كارلسون: “يحاول ماسك السماح للناس بأن يقولوا ما يفكرون به، لكن النخب الحاكمة لا تحب ذلك، لذا فإن وزارة العدل الأمريكية تحقق الآن مع رجل الأعمال لأسباب لا يستطيع أحد حتى تسميتها. إنهم يحاولون ترهيب الناس باستخدام دعاوى جنائية لتحقيق طاعتهم". 

وأوضح أن السلطات الأمريكية تخشى أن يتمتع المواطنون الأمريكيون بحرية التعبير ورأيهم حول الوضع في أوكرانيا.

بعد إيلون ماسك.. ملياردير أمريكي يقترح خطة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

بعد دعوته لقتل الروس.. زيلينسكي يقيل دبلوماسي أوكراني رفيع من منصبه

كما انتقد المذيع دعوة الصحفي الأمريكي المعروف وكاتب الخطابات السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، ديفيد فرام، للاستيلاء على نظام الأقمار الصناعية الذي قدمه ماسك إلى كييف مجانًا من رجل الأعمال. 

وقال: "هذه الأجندة السياسية إلى الأبد! بعبارة أخرى: إذا كنت لا تحب أنشطته، فما عليك سوى سحب ممتلكاته". 

وأشار مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إلى أنه إذا كانت واشنطن تهتم حقًا بمصير الشعب الأوكراني، لكان قد تصرف بشكل مختلف، وفي هذه الحالة، ستسعى الدول إلى تسوية سلمية للنزاع من أجل إنقاذ حياة الناس.

أوكرانيا واشنطن أمريكا إيلون ماسك فوكس نيوز ستارلينك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محدش شجعنا من 5 سنين.. الرئيس السيسي يصارح المصريين بتفاصيل مشروع الرمال السوداء

موضوعات متعلقة

بعد إيلون ماسك.. ملياردير أمريكي يقترح خطة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

بعد دعوته لقتل الروس.. زيلينسكي يقيل دبلوماسي أوكراني رفيع من منصبه

البنك الدولي: 40 مليار دولار خسائر باكستان جراء الفيضانات المدمرة

بعد المطالبات بالاستقالة.. شاهد|تراس أمام البرلمان: أنا مقاتلة

تحذير دولي جديد من تفشي الكوليرا.. ماذا يحدث فى سوريا؟

اردوغان يطمئن أوروبا قبل الشتاء: يمكنكم استخدام الغاز الروسي عبر تركيا

تميم ينضم لقائمة المهنئين.. ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين أمير قطر والرئيس العراقي الجديد؟

بعد إعلان بوتين الخطير.. الكرملين يفرض الطوارئ الاقتصادية في 8 مقاطعات

ترشيحاتنا

أزمة خطيرة.. إعلام أمريكي يكشف سبب فشل العقوبات المفروضة علي روسيا

حظر تجوال مرتقب في الأقاليم الأوكرانية المنضمة إلى روسيا

خبير اقتصادي : الرمال السوداء تصنّع الأجهزة التعويضية وهياكل السيارات والهواتف المحمولة

فرج عامر: إيقاف لاعب في الكرة الأوروبية بعد تدخينه على دكة البدلاء|تفاصيل

تحسين القدرة القتالية.. وزير دفاع الصين يدعو الجيش إلى الاستعداد للحرب

مبادرة لدعم زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر .. شاهد أجمل إطلالات نداء شرارة عبر الفيسبوك

لو عندك جرثومة المعدة.. طبيب يكشف بـ 10 خطوات تقضي عليها

مادة سامة قاتلة .. تحذير من تناول العسل بهذه الطريقة

بالأسود الجرئ.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

تحذير من تحدى على تيك توك منتشر بين طلبة المدارس

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ