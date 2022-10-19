أزمة ستارلينك.. “فوكس نيوز” تكشف عن انتقام أمريكا من إيلون ماسك

قال مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تاكر كارلسون، إن أمريكا أرادت تدمير رجل الأعمال إيلون ماسك بعد تصريحه بشأن إنهاء الخدمة المجانية لنظام ستارلينك في أوكرانيا.

وقال كارلسون: “يحاول ماسك السماح للناس بأن يقولوا ما يفكرون به، لكن النخب الحاكمة لا تحب ذلك، لذا فإن وزارة العدل الأمريكية تحقق الآن مع رجل الأعمال لأسباب لا يستطيع أحد حتى تسميتها. إنهم يحاولون ترهيب الناس باستخدام دعاوى جنائية لتحقيق طاعتهم".

وأوضح أن السلطات الأمريكية تخشى أن يتمتع المواطنون الأمريكيون بحرية التعبير ورأيهم حول الوضع في أوكرانيا.

كما انتقد المذيع دعوة الصحفي الأمريكي المعروف وكاتب الخطابات السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، ديفيد فرام، للاستيلاء على نظام الأقمار الصناعية الذي قدمه ماسك إلى كييف مجانًا من رجل الأعمال.

وقال: "هذه الأجندة السياسية إلى الأبد! بعبارة أخرى: إذا كنت لا تحب أنشطته، فما عليك سوى سحب ممتلكاته".

وأشار مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إلى أنه إذا كانت واشنطن تهتم حقًا بمصير الشعب الأوكراني، لكان قد تصرف بشكل مختلف، وفي هذه الحالة، ستسعى الدول إلى تسوية سلمية للنزاع من أجل إنقاذ حياة الناس.