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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة "ابدأ": نستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

صدى البلد

قال عبد الرحمن عمر عضو مبادرة "ابدأ"، إن المبادرة تم إطلاقها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك لبحث ملف الصناعة، والعمل على تطويره، متابعا: المبادرة تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى وبحث سبل دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى.


وأضاف "عبد الرحمن عمر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي والتصدير للخارج أيضا، منوها بأن هناك تكامل ما بين مبادرتي "ابدأ" و"حياة كريمة".


واسترسل: مبادرة حياة كريمة لمست كل قرية ونجع داخل مصر، متابعا: نسعى إلى تطبيق فكرة التمكين الاقتصادي للمجتمع المصري، وذلك بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

 

وأكمل: نسعى إلى دراسة كافة المراكز والقرى، من أجل تطوير الفرص الاستثمارية والصناعية داخلهم، مشددا على أهمية تدريب العمالة والموظفين، من خلال تطبيق برامج تدريبية خاصة.

وشدد على أن المبادرة تعمل على توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، منوها بأن مبادرة “ابدأ” بمثابة حلم للصناعة المصرية.
 

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