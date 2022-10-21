مبادرة ابدأ تذلل العقبات أمام المستثمرين.. فيديو

قال المهندس أدهم أبو النصر، رئيس رئيس إحدى شركات تكنولوجيا الطاقة المتخصصة ، إن تدشين مبادرة ابدأ جاء من منطلق دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن الظروف العالمية وضعف سلاسل الإمدادات أجبرت الجميع على الاهتمام بالصناعة، وبالتالي الاهتمام بالصناعة لم يصبح اختيارا.

وأردف أدهم أبو النصر، خلال لقاء بـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري يستحق أن يكون لديه منتج مصري يغطي مستلزمات السوق المحلي، موضحا أن مبادرة ابدأ "تذلل العقبات أمام المستثمرين .

وتابع: مبادرة أبدأ سهلت لنا مهمة تسجيل الأنشطة التجارية، والحصول على سجل صناعي.

وأشار ، إلى أن المهندسين المصريين لديهم خبرة في مجال صناعة المولدات الكهربائية في شركات متعددة خارج مصر ، وكانت تستوردها مصر بما يعادل 400 مليون دولار سنويا .

واسترسل، أنه هناك مساعي لتقليل نسب المكونات المستوردة من الخارج ، والاعتماد على مكونات محلية .