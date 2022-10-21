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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس تكنولوجيا الطاقة: تجربة توطين الصناعة المصرية تتكرر في دول كثيرة بالعالم

الصناعة المصرية
الصناعة المصرية

قال المهندس أدهم أبو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة ، إن مبادرة  أبدأ  كانت حلم لكافة المستثمرين المصريين، خاصة مع الأزمات العالمية، التي تتطلب من المصنع المصري تقوية المنتج المصري.

وأضاف أيمن أبو النصر، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجتمع المصري بكثافة سكانه لا يمكنه أن يظل شعب مستهلك، ولابد من زيادة وتوطين الصناعات المصرية، مشيرا إلى أن التجربة المصرية في توطين الصناعة تكرر في دول كثيرة بالعالم .

ولفت أبو النصر، إلى أن مصر كانت عبر تاريخها قلعة للصناعة منذ أيام العهد الفرعوني ، وهو ما دفع المستثمر المصري لبذل جهده داخل دولته في توطين الصناعات المصرية .

وتابع: مصر دائما كانت سباقة في صناعتها ، والعالم يستنسخها منها ، ولكنها تعرضت لنوا طويلة من الركود في  الصناعة  ، مردفا: "بحس بحزن كبير جدا لما بلاقى المصريين بيشتروا المنتج اللي أحنا بنصنعه في دول أوروبية". 

وأكمل: العامل والمهندس المصري يمتاز بمهارة كبيرة جدا ، ويمتاز بقدرته على التعلم ، والتأقلم مع كافة الظروف . 

 

رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة مبادرة ابدأ توك شو المهندس أدهم أبو النصر الصناعة

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