عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب رئيس اتحاد العمال: تكليفات الرئيس بدعم الصناعة الوطنية سيساهم في مواجهة التحديات العالمية

صدى البلد

 أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع رجال الأعمال الوطنيين للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات لدعم القطاع الخاص تزيد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على العالم بأسره.

 


وأضاف البدوي - في تصريحات له اليوم الجمعة - أن الاهتمام بزيادة النشاط الصناعي خلال المرحلة الحالية سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وكذلك التغلب على كابوس البطالة.. مشددا على أن الصناعة الوطنية هي الطريق الآمن للدخول إلى الجمهورية الجديدة بقدرات اقتصادية كبيرة.

 

نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

إلحق اشتري الشبكة| انخفاض في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

ترشيحاتنا

بـ5 قروش دون أي زيادات.. الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بشرى.. تعديلات منتظرة على قانون الإيجار القديم وفسخ العقد في هذا الموعد

مخدرات بـ 420 ألف جنيه.. سقوط زعيم تشكيل عصابي في الدقهلية

القبض على 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

وزير الأوقاف: الإسلام حدد 5 ركائز لبناء الشخصية القوية المستقيمة

رئيس جامعة النهضة: حفلة المقابر مش أول مرة وهناك من ينفث النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

في عيد زواجهما .. 5 صور رومانسية جمعت بين ضرة بوسي و هشام ربيع

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

فيديو

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ