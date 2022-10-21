نائب رئيس اتحاد العمال: تكليفات الرئيس بدعم الصناعة الوطنية سيساهم في مواجهة التحديات العالمية

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع رجال الأعمال الوطنيين للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات لدعم القطاع الخاص تزيد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على العالم بأسره.



وأضاف البدوي - في تصريحات له اليوم الجمعة - أن الاهتمام بزيادة النشاط الصناعي خلال المرحلة الحالية سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وكذلك التغلب على كابوس البطالة.. مشددا على أن الصناعة الوطنية هي الطريق الآمن للدخول إلى الجمهورية الجديدة بقدرات اقتصادية كبيرة.