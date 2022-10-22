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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أجمل الفصول.. الأرصاد: الخريف يتميز باعتدال الطقس وثبات درجات الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية خلال فصل الخريف.


وقال "شاهين" خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر: إن فترة الخريف تكون فترة انتقالية بين فصل الصيف الذى استمر 3 أشهر وثبات الغلاف الجوى على الأجواء شديدة الحرارة نتيجة منخفض الهند الموسمى، وكان هناك ثبات فى طبقات الجو العليا أما الخريف فهو فصل التقلبات الحادة السريعة ما بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء .


وأشار إلى أن الخريف يتميز مناخ معتدل ودرجات حرارة مناسبة ويعد من أجمل الفصول على مدار العام وعلى العكس تماما فإن أعلى معدلات درجات الحرارة تسجل فى  فصل الربيع لافتا إلى أن الطقس حاليا يمر بفترة انتقالية وتشهد انخفاض بدرجات الحرارة ويتبقى على فصل الشتاء شهرين والذى من المقرر انطلاقه فى 21 ديسمبر .


وتابع أن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والعظمى تسجل اليوم 27 درجة مئوية مع انخفاض ملحوظ خلال فترات النهار خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وتصل درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية .
 

محمود شاهين mbc مصر هيئة الأرصاد الجوية الهند حالة الطقس الغلاف الجوي هيئة الأرصاد فصل الصيف

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