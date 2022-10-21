التهاب الجيوب الأنفية.. يصيب الكبار والصغار وأعراضه تتشابه مع البرد العادي

التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة والتي تصيب الإنسان في مختلف الأعمار، وتنتشر بشكل كبير مع اقتراب فصل الشتاء ، وتصيب الكثيرين أثناء فترة الخريف ايضا .. وتمثل مشكلة صحية كبيرة لمعظم الأشخاص، ولكن نسبة الشفاء منها كبيرة بعد تقديم علاج التهاب الجيوب الأنفية المناسب، ولكن القليل منهم تظهر لديهم مضاعفات خطيرة.



وقد تختلط أعراض الجيوب الأنفية مع أعراض الأمراض الموسمية العادية فيصعب اكتشافها ، لذلك لا تسمح لغير الطبيب بتشخيص حالتك ..

ما هو مرض الجيوب الأنفية

مرض التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب يصيب الجيوب والتجاويف العظمية للوجه والجمجمة ، قد يكون التهاب الجيوب الأنفية حاداً أو متكرراً أو مزمناً ، وغالباً ما تظهر أعراض الجيوب الأنفية بسبب المضاعفات الحادة لالتهاب البلعوم الأنفي أو التهاب الأنف التحسسي، وأحياناً بسبب أمراض الأسنان كالتسوس والخراجات، أو بسبب فيروس أو بكتيريا.

يحدث التهاب الجيوب الأنفية عند تراكم مادة المخاط ونمو البكتيريا فيها ، هذا المرض يصيب الكبار والصغار، وغالباً ما يترافق مع الإصابة بعدوى فيروسية مثل الزكام والرشح والإنفلونزا أو بسبب الأسنان , وفقا لموقع mayo clinic فان أسباب التهاب الجيوب الأنفية متعدده اهمها :

الأسباب المعدية للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الجيوب الأنفية هو التهاب البلعوم الأنفي ونزلات البرد ، والفيروسات المسؤولة عن التهابات الجهاز التنفسي، تسبب التهاب بطانة الأنف والجيوب الأنفية والبلعوم (الحلق).

وعادة، يُشفى التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي تلقائياً مع شفاء البلعوم من الالتهاب. ولكن لدى 2% من البالغين المصابين بالتهاب البلعوم الأنفي (وحتى 10% من الأطفال)، تؤدي العدوى الفيروسية إلى فرط نمو البكتيريا أو الفطريات في الجيوب الأنفية.

أعراض الجيوب الأنفية



أعراضها متعددة وتختلف من شخص إلى آخر، كما تختلف بحسب نوع المرض

- ألم في عظام الوجنتين، مع احتقان في الأنف

⁃ وإفرازات واضحة من الفم ، الشعور بصداع وربما حمّى.

⁃ يزداد الألم سوءاً بسبب السعال أو الحركة أو الإجهاد، وعادة ما تتفاقم الأعراض في وقت متأخر .

⁃ فقدان حاسة الشمّ والعطس

⁃ قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد من سعال مصحوب ببلغم (عكس السعال الجاف)، وصعوبة في البلع .

⁃ الشعور بثقل تحت تجويف العين.

- السمع بشكل سيء ، انسداد الأنف بشكل كامل.

- ثقل كبير في الرأس خصوصاً عند إمالته إلى الأمام.

- الحمى ونوبات التعب والصداع.



الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

تعتمد الوقاية من ظهور أعراض الجيوب الأنفية والتهابها الفيروسي المعدي، على اجرءات النظافة التي يوصى بها عادة للوقاية من نزلات البرد والتهاب البلعوم الأنفي وهي:



- غسل اليدين بانتظام والحفاظ على تهويه بدرجه كافية في المنزل

⁃ الحرص على شرب الماء ، وكميات كبيرة من السوائل .

⁃ تجنب التدخين والتدخين السلبي.

⁃ أخذ جميع اللقاحات المطلوبة، ومنها لقاح الإنفلونزا السنوي.

- وتنظيف الأنف جيداً وبلطف.

⁃ تجنب مسببات الحساسية مثل الغبار، والأبخرة الكيميائية، ووبر الحيوانات.

⁃ الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسي.

⁃ تناول الأطعمة الصحية.

⁃ ويفضل الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، حيث أنها تزيد من جفاف الجيوب الأنفية التي تفاقم الأعراض الأخرى .