بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد له.

ظهر محمد رمضان في الفيديو بـ صابونة مصنعة من الذهب عيار 24 وقال أنها أغلى صابونة باعالم مما أثار الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد أستخدام محمد رمضان… معلومات صادمة عن الصابون الذهب

وفي سياق متصل حذر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من أستخدام هذا النوع من الصابون قائلا:" لاداعى لصابون الذهب، لدينا العديد من البدائل الآمنة من الصابون."

أضاف مجدي بدران ، في تصريحات لـ صدى البلد:" أن قد يسبب صابون الذهب بعض الآثار الجانبية مثل:

الحرق

التهيج

الحكة

الاحمرار

الجفاف

التقشير

ظهور تقرحات في الجلد

رد فعل تحسسي شديدفى صورة:

طفح جلدي شديد، تورم الشفتين، الحلق أو الوجه، حساسية العين ، وتوم الجفون ينبغى تجنب ملامسة العين مباشرة،صعوبة البلع ضيق النفس، مما يتطلب الذهاب لمستشفى الطوارئ.

تابع: تم استخدام الذهب في الطب القديم منذ آلاف السنين، الذهب معروف للبشر منذ أكثر من 5000 عام، يتم الحفاظ علي الذهب بدون أكسدة في الهواء أو الماء، يعتبر الذهب رمزًا للثراء.

استخدم في العملات المعدنية والمجوهرات والحلي وغيرها من الأعمال الفنية، كان يعتبر الذهب دواءا ثمينًا في العصور القديمة .

أكد خبير المناعة مجدي بدران، أن أيونات الذهب لها تأثيرات دوائية في مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ، تم استخدام أيونات الذهب لتقليل آلام المفاصل لما يقرب من 80 عامًا، أثيرت مخاوف بشأن الاستخدام طويل الأمد .

العلاج بالذهب هو علاج معدّل لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل والشديد، تم تطوير العلاج بالذهب في البداية في عشرينيات القرن الماضي ، وكان العلاج الرئيسي لالتهاب المفاصل الروماتويدي حتى إدخال الميثوتريكسات في التسعينيات.

كان الابتعاد عن العلاج بالذهب ليس فقط بسبب الفعالية الفائقة لعلاجات التهاب المفاصل الروماتويدي الحديثة ، ولكن الآثار الجانبية الشديدة للعلاج مثل :

تسمم الكبد

وتلف الكلى

وأمراض نخاع العظام.

لم يعد يستخدم بشكل شائع في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليوم ، إلا أنه لا يزال متاحًا في شكل كبسولات فموية، لم يعد يتم تصنيع الأشكال القابلة للحقن .

الآلية الدقيقة

لتأثير الذهب المضاد للالتهابات غير مفهومة تمامًا ، يبدو أن أملاح الذهب تمنع الخلايا من إطلاق المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر الأنسجة.

الذهب يثبط معالجة العوامل المستضدية وإفراز السيتوكينات المنشطة للالتهابات وهى البروتينات التي تعمل بمثابة رسائل بين الخلايا.

لا توصي الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم بالعلاج بالذهب عن طريق الفم أو عن طريق الحقن لعلاج التهاب المفاصل بسبب احتمالية حدوث آثار جانبية خطيرة. لم يعد معظم أطباء الروماتيزم يقدمون العلاج بالذهب لمرضى التهاب المفاصل.

آثار جانبية

بعض الآثار الجانبية للعلاج بالذهب خطيرة:

الطفح الجلدي

تقرحات الفم

طعم معدني

ترقق الشعر

الدوار

الإغماء بعد العلاج مباشرة

اضطراب المعدة والإسهال فى حالة العلاج عن طريق الفم فقط.

قد يؤدي العلاج بالذهب طويل الأمد إلى تغير لون الجلد إلى الزرقة.

تشمل الآثار الجانبية الخطيرة ما يلي:

تلف الكلى

تلف نخاع العظم

الأنيميا

زيادة الألم

تلف الكبد

تقرحات الفم.

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى وجود صلة بين العلاج بالذهب والعيوب الخلقية أو التنموية.

حساسية الذهب

نادرًا ما تكون حساسية الذهب حقيقية ، وأولئك الذين لديهم ردود فعل تجاه الذهب لديهم حساسية تجاه النيكل الذي غالبًا ما يختلط بالمعدن - وليس الذهب نفسه.

أعراض حساسية الذهب:

تتشابه أعراض حساسية الذهب مع أعراض الحساسية الأخرى.

يتفاعل الجسم بشكل مختلف مع المواد المسببة للحساسية:

تورم

طفح جلدي

احمرار

تقشير

بقع سوداء

يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.

يمكن أن تحدث بعد فترة وجيزة من ملامستها للذهب أو بعد التعرض الطويل الأمد.

وجود تاريخ عائلي من حساسية النيكل أو المعادن ، يزيد من فرص الإصابة بحساسية الذهب.

مصادر مسببات الحساسية للذهب :

المجوهرات الذهبية

تاج الأسنان الذهبي: يستخدم لترميم الأسنان التالفة.

المكملات الغذائية عن طريق الفم المحتوية على الذهب : يمكن أن تشمل مكملات الفيتامينات والمعادن .

الذهب فى الحلوى : كميات ضئيلة من الذهب مضغوطة أو مملوءة بالفرشاة أو فوق الشوكولاتة وغيرها من الحلوى.

حبر الوشم.

الذهب الأبيض: يمكن أن يحتوي الذهب الأصفر على النيكل ولكنه عادة ما يكون مخلوطًا بالفضة أو النحاس. الذهب الأبيض مخلوط في الغالب بالنيكل.

قدم خبير المناعة الدكتور مجدي بدران عدة نصائح:

تجنب مواد الذهب والمجوهرات التي تحتوي على المعدن، من المفيد أيضًا التعرف على العناصر الأخرى التي تحتوي على الذهب أو النيكل ثم تجنب ملامستها أيضًا.

العلاج الفورى لحساسية الذهب.

التفاعلات الدوائية:

لا ينبغي أن يؤخذ العلاج بالذهب مع الأدوية المعدلة وراثيًا الأخرى أو الأدوية البيولوجية أو الأدوية المضادة للملاريا حيث قد تحدث تفاعلات ضارة.

