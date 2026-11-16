كشف كامل السيد، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تفاصيل صرف التعويضات والمبالغ الإضافية لأصحاب المعاشات الذين تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم نتيجة الأخطاء المرتبطة بتطبيق السيستم الجديد.

وأوضح كامل السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من المقرر صرف المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين تأخر حصولهم على مستحقاتهم، إلى جانب التعويض المنصوص عليه في المادة 130، وذلك جبرًا للأضرار الناتجة عن تأخر الصرف.

وأضاف كامل السيد، أن أصحاب المعاشات المتضررين سيحصلون على مستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى التعويض المقرر قانونًا، مشيرًا إلى وجود شرط للاستفادة من التعويضات، وهو ألا تتجاوز قيمة التعويض إجمالي المستحقات، وأشار إلى أنه تم التعهد بصرف المستحقات والتعويضات لنحو 41 ألف صاحب معاش، ممن تأخر صرف معاشاتهم بسبب خطأ مرفقي متعلق بتطبيق السيستم الجديد.

وأكد كامل السيد أن المبالغ المالية ستكون متاحة للمستفيدين من خلال جهات الصرف نفسها التي يحصلون منها على معاشاتهم، وباستخدام بطاقات الفيزا ذاتها، دون الحاجة إلى تغيير جهة الصرف أو استخراج بطاقات جديدة.