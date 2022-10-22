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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للأيدي الشقيانة.. مواصفات وسعر شيفروليه بيك أب موديل 2023 ..صور

شيفروليه بيك أب موديل
شيفروليه بيك أب موديل 2023

ينتشر في السوق المصري للسيارات العديد من طرازات البيك أب موديل 2022، والتي تناسب جميع احتياجات المواطنين الذين يعملون في مجال النقل والتجارة، وعلي رأس هذه الطرازات سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023، وتتميز بالقوة والاعتمادية وجمال التصميم .

شيفروليه بيك أب موديل 2023

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المواصفات الفنية لسيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023

زودت سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023 بمحرك سعة 2500 سي سي، ينتج قوة قدرها 79 حصانا ، وعزم اقصي للدوران 176 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

شيفروليه بيك أب موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023

تقدم سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 5330 مم، والعرض 1775 مم، والارتفاع 1690 مم، وقاعدة العجلات 3095 مم، ووزن السيارة الكلي 3700، وصندوق خلفي الطول×العرض×الارتفاع..380×1700×2300.

شيفروليه بيك أب موديل 2023

مواصفات السلام والأمان في سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023

تحتوي سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، فرامل سيرفو، ونظام الصمام النسبي لحساس التحميل، وقضبان فولاذية بالأبواب للحماية، وأحزمة أمان للسائق والراكب الأمامي .

شيفروليه بيك أب موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023

زودت مقصورة سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023 بالعديد من المميزات منها، تكيف، وسماعات، وراديو، و CD، و  AUX، وUSB، وMP3، وحامل أكواب، وزجاج كهربائي، وريموت كنترول، وباور ستيرينج.

شيفروليه بيك أب موديل 2023

المواصفات الخارجية لسيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023

تظهر سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023 من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائها علي ، كشافات أمامية من الهالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومقابض أبواب من الكروم، ومرايات جانبية بلون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة، وجنوط صلب مقاس 15 بوصة.

شيفروليه بيك أب موديل 2023

سعر سيارة  شيفروليه بيك أب موديل 2023 :

الفئة الأولي تقدم بسعر 385.500 ألف جنيه .

الفئة الثانية تقدم بسعر 391.500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تقدم بسعر 420 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تقدم بسعر 426 ألف جنيه .
 

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