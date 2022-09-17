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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنافس مافريك وسانتا كروز| تعرف على سيارة بيك أب رام الصغيرة.. صور

بيك أب رام الصغيرة
بيك أب رام الصغيرة

يحتوي سوق السيارات الأمريكي الأن علي سيارات بيك أب صغيرة الحجم من إصدارات سيارة فورد ما فريك وهيونداي سانتا كروز، ويتم طلب السيارتان بشكل جيد ، وبالتالي فان شركة فورد ترغب في المشاركة في هذا القطاع من خلال احد إصدارات سياراتها الرام ، وحتي الأن لم يتم الإعلان عن شيء رسميا وتلك المعلومات جاءت بناء علي تلميحات من الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية رام .

بيك أب رام الصغيرة

ستتوافر سيارة بيك أب رام الصغيرة ببنية جلاديتور، ومن المتوقع انضمامها إلي منصات أخرى من شركات أخري مثل ستيلانتيس، وتحديداً شركة بيجو التي لديها بيك أب لاندتريك.

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بيك أب رام الصغيرة

وأوضح مايك كوفال رئيس رام في معرض ديترويت للسيارات الجاري قائلا: " أن العلامة التجارية نشطة وقوية وتفكر في إنتاج سيارة بيك أب صغيرة أسفل 1500 الحالية في تشكيلة جديدة للشركة، والتي ستكون منافس مباشر لفورد مافريك وهيونداي سانتا كروز".

بيك أب رام الصغيرة

كما أن سيارة رام بيك أب صغيرة الحجم تباع بالفعل في المكسيك وأمريكا الجنوبية، ومنها إصدارات رام 700، وتبلغ حمولتها 750 كجم، ومساحتها الخلفية 1.143 لتر، و400 كجم من قدرة القطر، وقد لا تلبي هذه البيك أب الصغيرة معايير رام للأداء في أمريكا.

بيك أب رام الصغيرة

والجدير بالذكر أن سيارة رام إتش دي سيتم تقديمها في أكتوبر مع تحديث فورد سوبر ديوتي كما ستعرض رام أيضاً سيارة اختبارية تعاين مستقبل سيارات البيك أب الكهربائية بالكامل في ذألك الوقت .

بيك صغيرة فورد ما فريك هيونداي سانتا كروز

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