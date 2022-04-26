لمنافسة فورد.. رام تطلق شاحنتها 1500 الكهربائية.. فيديو

نشرت "رام" للشاحنات على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إعلانا تشويقيا جديدا عن رام 1500 الكهربائية بالكامل المتوقع إطلاقها في خريف العام الحالي.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في النقل والمركبات، تعمدت رام نشر المقطع الدعائي القصير الذي جاء مع عبارة "حان الوقت لسرقة بعض البرق"، قبل يوم واحد من الكشف رسميا عن شاحنة فورد لايتنينج F-150 الكهربائية بالكامل.

يُظهر الإعلان التشويقي القصير، وهو مقطع فيديو لا يتعدى الـ 15 ثانية فقط، صورة ظلية شاحنة البيك أب رام 1500 الكهربائية من الواجهة الأمامية وخلفية معتمة مع إظهار بصمة الإضاءة من المصابيح الأمامية، تتميز رام 1500 الكهربائية بمصابيح تشغيل مزدوجة تأخذ حرف V بشكل أفقي و تحيط بشارة رام المضيئة في منتصف الأنف، يُظهر الإعلان أيضا غطاء المحرك الطويل بزوايا وخطوط محفورة واضحة، ورفارف ممتدة فوق العجلات ، وسقف مزدوج المستويات.

سبق وأعلنت رام في أوائل العام الحالي أنها تعمل على شاحنة كهربائية بالكامل، ومن المقرر أن تدخل الإنتاج في عام 2024. وبالتالي على الأرجح النسخة التي سيتم الكشف عنها خلال العام الحالي ستكون مجرد مفهوم وليس نسخة الإنتاج الذي ما زال بعد سنتين.

يبدو من الإعلانات التشويقية التي رأيناها حتى الآن أن رام 1500 في طريقها لتغيير لغة التصميم أيضا وليس فقط مجموعة نقل الحركة، مثلما فعلت “ستيلانتس” سابقا مع GMC Hummer، ويبدو من خلال الصور الظلية والزوايا الواضحة الحادة أن بيك أب رام 1500 ستكون بمظهر عدواني هجومي، على الرغم من أن هذا التصميم من الممكن أن يختلف بعد عامين من الآن.

من المتوقع أن تركب شاحنة رام 150 على منصة STLA Frame التي يتم تطويرها حاليا لاستيعاب الشاحنات الصغيرة من ستيلانتس. ستسمح المنصة للشاحنات بتقديم ما يصل إلى 500 ميل من النطاق لكل شحنة ، كما أن المنصة الجديدة ستكون قابلة للتطوير قادرة على استيعاب أحجام حزمة البطاريات من 159 كيلوواط في الساعة إلى أكثر من 200 كيلو وات في الساعة.