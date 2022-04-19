ستيلانتس تحول مفهوم رام 1500 ريبيل OTG إلى شاحنة إنتاج تجاري... صور

تخطط شركة "ستيلانتس" متعددة الحنسيات لتحويل مفهوم شاحنة البيك أب رام 1500 ريبيل OTG إلى شاحنة إنتاج تجاري.

رام 1500 ريبيل OTG

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في النقل والمركبات، شركة ستيلانتس (سابقًا فيات كرايسلر للسيارات موتورز) إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) لتسجيل الموديل الجديد. تُظهر الصور المرفقة بالوثيقة الرسمية المقدمة للمكتب ما يبدو وكأنه رام 1500 ريبيل مزود بعدد من معدات موبار التي تضمينها في شاحنة ريبيل OTG التي قدمتها للعرض في معرض سيما للمركبات المعدلة في دورة سنة 2019.

رام 1500 ريبيل OTG

تبدو الصور المقدمة في براءة الاختراع بلا حامل سرير Yakima من OTG ، والخيمة الموجودة على السطح ، والمظلة القابلة للطي ، والمطبخ الذي يتحول إلى سرير وهي كلها كانت أشياء موجودة في المفهوم المقدم بمعرض سيما ، على الجانب الآخر احتفظت ببعض المعدات الأخرى المهمة مثل السنوركل، والمصد الخلفي مع الإضاءة الـ LED والمصابيح المدمجة، والشبكة الهوائية المصممة حسب الطلب والمصد الأمامي الفولاذي ، مع وجود معدات للرفع والسحب.

رام 1500 ريبيل OTG

سواء هذا الطلب الجديد من ستيلانتش يشير إلى إضافة جديدة إلى خط إنتاج رام 1500 ، أو مستوى تجهيز خاص من موبار ، أو لا شيء على الإطلاق ، فالأمر ما زال مثير للتكهنات، خاصة مع رفض المتحدث الرسمي للشركة الإفصاح عن أية معلومات.

في حالة إذا ما كانت براءة الاختراع هذه خاصة بالفعل بنموذج رام 1500 ريبيل موبار من المتوقع أن تكون الشاحنة النموذجية وزنها حوالي 10 آلاف رطل مع معدات سحب (مأخوذة من رام 2500 باور واجن) ، ومصابيح LED ، ورافعة 2 بوصة ، وعجلات قابلة للقفل ، و إطارات Goodyear للطرق الوعرة مقاس 35 بوصة مع إعادة تصميم المصدات الأمامية والخلفية والشبك والسنوركل.