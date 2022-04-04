Stellantis تكشف عن محرك Hurricane قادر على أكثر من 500 حصان.. تفاصيل

يعود محرك سداسي الأسطوانات إلى عائلة جيب وأجزاء أخرى من تشكيلة ستيلانتس، حيث كشفت الشركة صباح الجمعة عن محركها الجديد Hurricane، وهو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، والذي سيبدأ في الوصول إلى الكثير من التجار في وقت مبكر من هذا العام.

Stellantis تكشف عن محرك Hurricane قادر على أكثر من 500 حصان

كما هو الحال مع المحركات الأخرى التي تم تقليص حجمها، يعد Stellantis بمزيد من القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود، وتعد وحدة الألمنيوم المصبوب جزءًا من التزام العلامة التجارية بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول نهاية هذا العقد، وأكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 15% من المحركات الأكبر، ومن خلال مشاركة التجويف وتباعد الأسطوانات مع المحرك الحالي رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، سيأتي Hurricane في شكلين عند الإطلاق: خرج قياسي (SO) وخرج مرتفع (HO)، ويستخدم كلا المحركين حلولًا عالية التقنية، بما في ذلك الأسطوانات المطلية بجوف بخاخ البلازما، وحقن الوقود المباشر عالي الضغط ، ودبابيس المكبس المطلية بالماس.

سيستهدف Hurricane SO مخرجات لا تقل عن 400 حصان و 450 رطل قدم من عزم الدوران، وسوف تختلف المبالغ الدقيقة بين التطبيقات، حيث تشمل ميزاته خطًاً أحمر منخفضًا (5800 دورة في الدقيقة) ، وضغط أعلى (10.4: 1)، وزيادة أقل للذروة تصل الى (22.4 رطل لكل بوصة مربعة).

Stellantis تكشف عن محرك Hurricane قادر على أكثر من 500 حصان

سوف يتميز Hurricane HO بنسبة ضغط سهلة التعزيز تبلغ 9.5: 1، إلى جانب 26.0 رطل لكل بوصة مربعة من أقصى دفعة، كما ستزيد سرعة دورانه إلى 6100 دورة في الدقيقة، بالإضافة الى بعض الميزات الفريدة الأخرى، مثل مضخة وقود عالية الضغط إضافية وسوف ينتج HOأكثر من 500 حصان و 475 رطل قدم من عزم الدوران، ويعد هذا أكثر من أي شيء آخر في محركات شركة Stellantis.

تقول Stellantis أن كلا الإصدارين سيحافظان على 90% من ذروة عزم الدوران من 2350 دورة في الدقيقة حتى الخط الأحمر، علاوة على ذلك، تم إنشاء الإعصار أيضًا مع وضع الكهرباء في الاعتبار نسخة 4xeأكثر قوة من المركبات مثل Grand Wagoneer، مركبة المرافق الفاخرة لعام 2022.

سيكون Hurricane متاحًا في الوكلاء في وقت لاحق في عام 2022 ونعتقد أن Grand Wagoneerستكون واحدة من أولى الطرازات التي تتميز بالمحرك.