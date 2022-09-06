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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاحنات رام 2023 تأتي بمجموعة أدوات رقمية جديدة..تفاصيل وصور

دودج رام 2023
دودج رام 2023

تستمر تحديثات شاحنات رام لعام 2023 في الظهور حيث أعلنت العلامة التجارية دودج عن مجموعة متنوعة من التغييرات على شاحنات بيك آب سعة محركها 1500 و2500 و3500 سي سي .

شاحنات دودج رام 2023

ستقدم شركة دودج إصدار رام 2023 إليت محدود جديد ، ويهدف إلى أن يكون أحد أفخم الشاحنات في السوق، وتأتي  رام 2023  مجهزة بمقاعد دلو أمامية من الجلد الفاخر تتميز بالتدفئة والتهوية ، بالإضافة إلى تعديل كهربائي في 12 اتجاه، وعجلة قيادة مدفأة وبطانة علوية من الجلد المدبوغ ومبدل دوار مصنوع بالجواهر.

دودج رام 2023

تأتي سيارات رام 2023  مزودة بدرج لصندوق الأمتعة قابل للنشر، وباب خلفي متعدد الوظائف، وتحتوي الشاحنة على مقسم للبضائع وأربعة خطافات قابلة للتعديل لربط البضائع.

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تقدم سيارات دودج رام 2023  بمجموعة أدوات رقمية مقاس 12 بوصة متوفرة حديثا، وتحتوي على خمسة مربعات قابلة لإعادة التكوين للحصول على بيانات سريعة، أو وصول سريع وسهل إلى المعلومات الأكثر استخدامًا، وسيتمكن السائقون أيضًا من الاختيار بين شاشات العرض التناظرية أو الرقمية.

دودج رام 2023


تحتوي سيارة رام 1500 ريبيل الآن على نظام التحكم في السرعة سيليك سبيد ​​كأداة قياسية، بينما يتوفر نظام سيليك سبيد ​​كونترول الآن عبر حزم باك كونتري وأوف رود جروب، كما تحصل جميع الطرازات على نظام التنبيه للتذكير بالمقعد الخلفي وضوء LED الموجود في مقبض الباب الخلفي.

دودج رام 2023


تشمل التحديثات الإضافية نظام تنبيه السيارة في حالات الطوارئ على الطرز المجهزة بنظام المعلومات والترفيه يو كونكت 5 مقاس 12 بوصة ، بالإضافة إلى إصدار رام 1500 ريد الذي تم تجديده والذي يتميز الآن بضوء صندوق القفازات UV-C الذي يعد بقتل البكتيريا عبر دورة نظافة مدتها ثلاث دقائق.

دودج رام 2023

الآن يتم تجهيز رام 2500 و3500 بمجموعة العدادات الرقمية المذكورة ، وسيجد المشترون مرآة للرؤية الخلفية الرقمية المتوفرة حديثًا مع تكامل الكاميرا الجانبية، ويمكن للعملاء أيضًا الحصول على نظام جديد للتحكم في التوجيه العكسي للمقطورة والذي يمكن السائقين من تدوير القرص إلى اليسار أو اليمين في الاتجاه الذي تريد أن تسير فيه المقطورة ببساطة بينما يتحكم النظام في عجلة القيادة.

 

الية دودج إصدار رام تقنية الفيديو

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