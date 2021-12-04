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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات دودج رام 2500 موديل 2021 في الكويت .. صور

سعر ومواصفات دودج
سعر ومواصفات دودج رام 2500 موديل 2021 في الكويت

تنتمي السيارة دودج رام 2500 موديل 2021 إلى فئة البيك اب، حيث تتمتع تلك النسخة بتصميم خارجي عملاق يعكس مساحتها الداخلية الرحبة صاحبة المفهوم الثنائي الكابينة، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية التي تتعلق بصندوق الامتعة المتعدد الاستخدامات.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات دودج رام 2500 موديل 2021 داخل السوق الكويتي.

محرك السيارة دودج رام 2500 موديل 2021

 

زودت دودج رام 2500 موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 410 حصانا، وعزم اقصى للدوران 580 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.6 ثانية.

الابعاد الخارجية للسيارة دودج رام 2500 موديل 2021

 

ترتكز السيارة دودج رام 2500 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 3.792 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 6.067 متر، و 2.119 متر للعرض، مع 2.054 متر للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1500 لتر.

تجهيزات السيارة دودج رام 2500 موديل 2021

 

دعمت السيارة بنظام صوتي وترفيهي مع بلوتوث وشاشة لعرض الوسائط، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومدخل AUX، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع قفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية، مع مرايات جانبية كهربائية ايضا، بالاضافة إلى مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، وجنوط رياضية قوية مدعومة بعجلات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة.

أسعار السيارة دودج رام 2500 موديل 2021 داخل السوق الكويتي.

 

ويبلغ سعر السيارة دودج رام 2500 موديل 2021 6.4L Power Wagon بقيمة قدرها 25.495 دينار كويتي.

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