تعتبر السيارات الأمريكية واحدة من أشهر العلامات التجارية وسط كبرى شركات السيارات، خاصة في السوق الكويتي، بفضل تألق طرازاتها الفاخرة و الفارهة، ومن بينها الأيقونة دودج دورانجو و جي ام سي اكاديا موديل 2021.

مقارنة بين دودج دورانجو و جي ام سي موديل 2021 الكويت

القوة

تتمتع سيارة دودج دورانجو موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، بقوة 295 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، أما المحرك الأخر 8 سلندر، سعة 5700 سي سي، بقوة 360 حصان، وعزم 520 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تأتي سيارة جي ام سي اكاديا 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يولد قوة قدرها 310 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن .متر، متصله بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، ويبلغ سرعتها القصوى الي 210 كم/س.

التجهيزات

يحتوي طراز دورانجو موديل 2021 بمصابيح ضباب أمامية تساعدك بالقيادة في أمان أثناء ظروف الطقس السيئة، و جنوط رياضية بمقاس 21 بوصة، وشاشة نظام معلوماتي ترفيهي بمقاس 8.5 بوصة الوسطية، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية رياضية مقاس 7 بوصة، حيث تدعم الشاشة الوسطية كل من آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

حصلت سيارة جي ام سي اكاديا موديل 2021 على حزمة من المعلومات والترفيه القياسية، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، نظام صوتي بستة مكبرات صوت ، راديو ستالايت، نقطة اتصال Wi-Fi ، خمسة مخارج USB، بلوتوث، أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، متوفرة بشاحن الجهاز اللاسلكي ، ونظام الملاحة ، ونظام صوت Bose بثمانية مكبرات صوت ،نظام ترفيه في المقعد الخلفي.

عوامل الأمان

جهزت سيارة دودج دورانجو موديل 2021 بحزمة من أنظمة الأمان القياسية، كاميرا الرؤية الخلفية ، نظام تثبيت السرعة التكيفي ، مراقبة النقطة العمياء ، تنبيه حركة المرور الخلفية ، تحذير الاصطدام الأمامي ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، حساسات ركن أمامية وخلفية ، تحذير مغادرة المسار ، ماسحات الزجاج الأمامي التي تستشعر المطر ، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع.

حملت سيارة جي ام سي اكاديا موديل 2021 عديد من أنطمة الأمن والسلامة، أبرزها برنامج Teen Driver القيام بضبط السرعة وحدود مستوى الصوت، كاميرا الرؤية الخلفية ، أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، تنبيه حركة المرور الخلفية، مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه تغيير المسار.

أسعار دودج دورانجو موديل 2021:

اتوماتيك SXT PLUS بسعر 10000 دينار.

اتوماتيك GTR بسعر 12500 دينار.

اتوماتيك R/T بسعر 16500 دينار.

اتوماتيك SRT بسعر 21500 دينار.

أسعار جي ام سي اكاديا موديل 2021:

الفئة الأولى SLE2 FWD بسعر10500 دينار.

الفئة الثانية AT4 AWD بسعر11400 دينار.

الفئة الثالثة DENALIبسعر 14500 دينار.