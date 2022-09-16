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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رام تكشف عن شاحنتها الجديدة "بروماستر 2023" ..صور

رام بروماستر 2023
رام بروماستر 2023

ظهرت السيارة رام بروماستر 2023 للمرة الاولى داخل معرض ديترويت للسيارات 2022، على الرغم من مرور 6 اشهر من الكشف عن هذه النسخة، والتي تألقت بالفعل داخل تلك الفعاليات، نسبة إلى تصميمها المميز، وقدراتها القوية.

شاحنات رام 2023 تأتي بمجموعة أدوات رقمية جديدة..تفاصيل وصور

رام بروماستر 2023

تتمكن السيارة رام بروماستر 2023 من سحب 6910 رطلاً، بينما تزن حمولتها الصافية 4680 رطلاً، مع تقنيات السقف الفائق والذي يدعم السيارة بنسبة تقدر بـ 10 بوصة، اي مايعادل 254 مم، بينما ترتكز السيارة على جنوط باللون الفضي، مع مصابيح خلفية طولية الشكل.

رام بروماستر 2023

 

القدرات الفنية لـ رام بروماستر 2023

 

زودت رام بروماستر 2023 بمحرك سعة 3600 سي سي، طراز V6 سداسي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 276 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 رطل/قدم، اي مايعادل 339 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 سرعات.

رام بروماستر 2023

وجاءت الواجهة الامامية من السيارة رام بروماستر 2023 بشكل حاد، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى كاميرا محيطة 360 درجة، وتقنية الحفاظ على المسارات، ومثبت السرعة التكيفي، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية.

رام بروماستر 2023

وتحتوي السيارة رام بروماستر 2023 على عجلة قيادة متعددة الوظائف بمظهر رياضي، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها بين 7 أو 10 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفتحات متعددة لمكيف الهواء، مع صادم خلفي يتيح سهولة في التعامل، ومصابيح ضباب أمامية بشكل دائري.

رام بروماستر 2023
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