مبادرة ابدأ: نستهدف توفير فرص عمالة مستديمة للمواطنين

قال محمد عبد السميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة تم إنشاؤها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في إطار مبادرة حياة كريمة، متابعا: المبادرة جاءت لتوحيد جهود الدولة.

وأضاف "محمد عبد السميع" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال توفير فرص عمالة مستديمة للمواطنين، متابعا: تم إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة، لتدريب العمالة المصرية.

وأكمل: المبادرة تعد تجربة جديدة من نوعها داخل الدولة، منوها بأن المبادرة تستهدف تقليل الفجوة وتوطين الصناعات الحديثة.

وأوضح قمنا باختيار بعض الشباب داخل محافظة سوهاج، لتدريبهم بشكل كامل على بعض المهن الحرفية، بالإضافة إلى توعية المواطنين والشباب، بأهمية المبادرة.

وشدد على أن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا، لكونها الأولى من نوعها، منوها بأن المرحلة الأولى للمبادرة سيبدأ تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.