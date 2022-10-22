5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

يحتوي السوق المصري على الكثير من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل صانع، إلى جانب العلامات التجارية، والتصميمات الخارجية، ومنها فئة السيارات الرياضية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

1 – تويوتا CHR 2022

تحتوي السيارة تويوتا CHR 2022 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، يعمل مع محرك 1200 سي سي تيربو، و 185 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وقوة قدرها 113 حصانا، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 10.9 ثانية.

تقدم السيارة تويوتا CHR 2022 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

2 – جيلي كول راي 2022

تستمد السيارة جيلي كول راي 2022 قوتها من محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة جيلي كول راي 2022 بين 470 الف جنيه وحتى 545 الف جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

3 – نيسان جوك 2022

حصلت السيارة نيسان جوك 2022 على محرك بقوة 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1000 سي سي تيربو، مقترن بناقل سرعات سباعي النقلات أوتوماتيكي الاداء، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.8 لتر لكل 100 كم، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 10.4 ثانية.

تبدأ أسعار الفئة الاولى للسيارة جيلي كول راي 2022 من 466.500 جنيه، و حتى 511.500 جنيه للفئة الرابعة.

5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

4 – كوبرا فورمينتور 2022

زودت السيارة كوبرا فورمينتور 2022 بمحرك 2000 سي سي تربو، قادر على انتاج 218 حصانا، و 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، 4 سلندر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 218 كم/ساعة، والقدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 بقيمة قدرها 1,065,000 جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

5 – ستروين سي 4 2022

دعمت السيارة ستروين سي 4 2022 بناقل سرعات ثماني الاداء بقدرات اوتوماتيكية، يعمل مع محرك 1200 سي سي تربو، 3 سلندر، بقوة قدرها 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

وتبدا أسعار السيارة ستروين سي 4 2022 من 544.900 جنيه حتى 599.900 جنيه.