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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نجلاء سرحان تقدم نصائح عن التغذية العلاجية وأهمية العناية بالشعر.. فيديو

تكريم الدكتورة نجلاء
تكريم الدكتورة نجلاء سرحان

قدمت الدكتورة نجلاء سرحان، خبيرة التغذية العلاجية، نصائح بشأن مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية، مؤكدة أن جميع المكونات في منتجات مجموعة "organica group" بدون فورمارين وهي مستوردة لكن التركيبة مصرية، بمثابة براءة اختراع. 
 

وقالت "نجلاء سرحان" خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المياة في بعض الدول بالخليج سبب في جفاف وتلف الشعر، لأنها مياه جوفية، لذلك تنصح باستخدام الشامبو الذي يحتوي على نسبة من المواد والزيوت الطبيعية المرطبة. 

وأوضحت "نجلاء سرحان" الجودة والاتقان هم سبب النجاح والوصول الي العالمية والتواصل مع الجميع، مشيرة إلى أنها تسعى إلى العلاج والتجميل بدون مواد كيميائية مضرة، والوصول الي نتائج جيدة بمواد وتركيبات طبيعية بالنسب المصرح بها علمياً. 

 

"organica group" من أفضل الشركات

 

وهنأت الإعلامية دينا رامز الدكتورة نجلاء سرحان على تكريمها بالمنصب الجديد وحصول مجموعة "organica group" على جائزة ضمن أفضل الشركات بعد تطوير منتجاتها للمنافسة عالمياً تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومجلس اتحاد رواد العرب. 

نجلاء سرحان التغذية العلاجية مستحضرات التجميل المنتجات الطبية organica group

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