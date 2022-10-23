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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإنشاء منطقة لوجستية لخدمة التصدير بالمحلة

النائب محمود الشامى
النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بشأن إنشاء منطقة لوجستية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لخدمة التصدير.

وأوضح النائب محمود الشامى فى بيان صحفى له أنه تم ضم شركتى مصر للغزل والنسيج وشركة النصر للصباغة والتجهيز بمدينة المحلة الكبرى، وأصبحت أرض شركة النصر للصباغة والتجهيز خالية.

وأضاف النائب محمود الشامى، أن هناك مقترحا للاستفادة من تلك الأرض لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة "ميناء جاف" تخدم محافظات الدلتا لتسهيل التصدير.

من جانب أخر، تقدم النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الأعمال، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في مدينة المحلة الكبرى وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية، مما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

رئيس مجلس الوزراء طلب احاطة وزير قطاع الاعمال منطقة لوجستية المحلة الكبرى

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