ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.. الفلاحين تكشف علاقة التغيرات المناخية بالمنتجات الزراعية

أثرت التغيرات المناخية على جميع القطاعات فى مصر ، خاصة القطاع الزراعى، بما ينتج عنها من جفاف وتصحر وغيرها من الآثار التى تؤدي إلى قلة الإنتاجية وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الزراعية، بما فيها أسعار الخضراوات والفاكهة.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن التغيرات المناخية تؤثر على أسعار المنتجات الزراعية، وتؤدى إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، وأحيانا تؤدي إلى ارتفاعها بشكل جنوني، ما يزيد الأعباء على المستهلكين، وأحيانا أخرى تؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى اقل من سعر التكلفة، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين.

وأضاف “أبو صدام”، في تصريحات له، إلى أن قطاع الزراعة يسير في طريق ضبابي في غياب تام لدور لجنة الزراعة بمجلس النواب، وانعدام الخطط الزراعية الواضحة من وزارة الزراعة، ومحاولة القيادات الزراعية الفاشلة لإسكات صوت المهتمين بالشأن الزراعي بجميع الطرق وتغييبهم عن المشهد الزراعي.

وناشد “نقيب الفلاحين”، المحظوظين بالمشاركة في الحوار الوطني المزمع إقامته، وضع أزمة الجفاف والتصحر وارتفاع المياه الجوفية في أولوية الحوار كأحد أهم توابع التغيرات المناخية التي تؤدي إلى أزمات مستمرة للمزارعين والمستهلكين، حيث تؤدي مشاكل الجفاف وقلة المياه إلى هلاك محاصيل زراعية وقلة إنتاج محاصيل أخرى، كما تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات الزراعية، ما يؤدي إلى قلة المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها.

وتابع: “ولذا يجب على المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير التركيبة المحصولية وإرشاد المزارعين إلى مواعيد الزراعة المثلى طبقا للمناخ المتوقع، والعمل بجدية على زراعة أنواع المحاصيل التي تتأقلم مع الوضع المناخي وتقاوم الآفات والأمراض التي تنتج عن هذه التغيرات”.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت إلى حد كبير في منع انهيار القطاع الزراعي وصموده رغم كل الأزمات التي تحيط به، حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية، مما خفف من الأعباغ التي أثقلت ظهور المزارعين، وقضى مشروع تبطين الترع على أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع.

واستطرد: “ساهمت توجيهات الرئيس في وضع سعر ضمان مرضٍ للمحاصيل الأساسية قبل موعد الزراعة، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل المهمة، ما ساعد في تحسين دخول المزارعين”.

وأوضح: "كما ساعدت توجيهات الرئيس في منح المزارعين قروضا ميسرة بفائدة بسيطة لتربية المواشي ولتحويل الري من النظام القديم للطرق الحديثة، بالإضافة إلى المردود الإيجابي من المشاريع الزراعية القومية العملاقة على حياة المزارعين، كمشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، ومشاريع حياة كريمة، وإنشاء الصوامع وفتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية".

الحد من التأثيرات المناخية

وأكد نقيب الفلاحين أنه وللحد من آثار التغيرات المناخية السلبية علينا سرعة إنجاز المشاريع القومية لاستصلاح وزراعة الصحراء، وتنفيذ مشاريع الصرف الزراعي للأراضي الزراعية، وحماية الشواطئ المصرية من توغل مياه البحار، وتفعيل دور لجنة الزراعة والري بمجلس النواب للقيام بدورها الرقابي والتشريعي، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة والكليات والمعاهد الزراعية بما يواكب الواقع.

وأوضح عبد الرحمن أبو صدام أن التغيرات المناخية يمكن أن تكون ارتفاعا في درجات الحرارة أكثر من الطبيعي، أو انخفاضها عن الطبيعي، بما يقلل الإنتاج الزراعي أو يهلكه في بعض الأحيان، كما يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وموت الأرض تماما، كما قد تأتي التغيرات المناخية في صورة أعاصير تصحر الأرض وتقلع الأشجار، أو سيول تجرف الأرض الخصبة، كما قد تؤدي الرطوبة إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الحشرات والآفات الضارة وانتشار الأمراض.



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة أمس، السبت 22 أكتوبر ، تباينًا، حيث سجلت الطماطم في الجملة 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر ورق العنب البناتي لـ 60 جنيها للكيلو، والفلفل الحامي بـ 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، والخيار البلدي 10 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 30 جنيها، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 60 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 40 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها، والبطاطس سجلت 3.5 جنيهات للكيلو.

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت 15 جنيها للكيلو.

وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.